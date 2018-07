Classifica album e singoli più venduti nel primo semestre del 2018 | Sfera Ebbasta batte

Classifica Fimi album più venduti : Irama e Biondo ancora in testa : Irama Tutto come sette giorni fa. La vetta della Classifica Fimi degli album più venduti della settimana rimane invariata e vede, dunque, ancora il predominio dei talenti usciti da Amici 2018. Al primo posto c’è Irama, vincitore del programma, mentre il secondo è ad appannaggio di Biondo, che in questi giorni sta girando il Belpaese per la promozione in-store. New entry in terza posizione è Luca Carboni, con Sputnik, seguito da Capoplaza, ...

Classifica Fimi album più venduti : Irama e Biondo ancora in testa : Irama Tutto come sette giorni fa. La vetta della Classifica Fimi degli album più venduti della settimana rimane invariata e vede, dunque, ancora il predominio dei talenti usciti da Amici 2018. Al primo posto c’è Irama, vincitore del programma, mentre la seconda piazza è ad appannaggio di Biondo, che in questi giorni sta girando il Belpaese per la promozione nei negozi di dischi. New entry in terza posizione è Luca Carboni, con Sputnik, ...