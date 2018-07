Classifica album e singoli più venduti nel primo semestre del 2018 : Sfera Ebbasta batte Laura Pausini - tallonata da Irama. Non brillano i sanremesi - flop di Mina : Sfera Ebbasta La trap doMina, il talent si difende, Sanremo non brilla. Fimi ha reso note le classifiche di vendita degli album e dei singoli relativamente al primo semestre del 2018 (per la precisione dal 29 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Al primo posto tra gli album svetta Sfera Ebbasta con Rockstar, forte di un triplo disco platino. Staccata, al secondo posto, Laura Pausini, la giudice di X Factor Spagna ha un solo platino all’attivo ...

Classifica Fimi album più venduti : Irama e Biondo ancora in testa : Irama Tutto come sette giorni fa. La vetta della Classifica Fimi degli album più venduti della settimana rimane invariata e vede, dunque, ancora il predominio dei talenti usciti da Amici 2018. Al primo posto c’è Irama, vincitore del programma, mentre il secondo è ad appannaggio di Biondo, che in questi giorni sta girando il Belpaese per la promozione in-store. New entry in terza posizione è Luca Carboni, con Sputnik, seguito da Capoplaza, ...

Classifica Fimi album più venduti : Irama e Biondo ancora in testa : Irama Tutto come sette giorni fa. La vetta della Classifica Fimi degli album più venduti della settimana rimane invariata e vede, dunque, ancora il predominio dei talenti usciti da Amici 2018. Al primo posto c’è Irama, vincitore del programma, mentre la seconda piazza è ad appannaggio di Biondo, che in questi giorni sta girando il Belpaese per la promozione nei negozi di dischi. New entry in terza posizione è Luca Carboni, con Sputnik, ...