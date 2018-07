Clamoroso | il Belgio di Hazard elimina il Brasile

tgcom24.mediaset

: Clamoroso il Brasile va a casa ! - Giambavicchio : Clamoroso il Brasile va a casa ! - CorriereUmbria : #mondiali - Clamoroso, Brasile a casa: vince il Belgio. Avanza anche la Francia - Corriere dell'Umbria - IppazioAlessio : #BrasileBelgio clamoroso rigore netto negato al brasile...belgio juve del mondiale...!!! -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nel secondo quarto di finale del Mondiale, ilsupera ilper 2-1 e si qualifica per la semifinale dove affronterà la Francia (martedì 10 luglio a San Pietroburgo). I Diavoli Rossi passano in vantaggio grazie all'autogol di Fernandinho (13') e trovano il raddoppio con De Bruyne, bravo a infilare Alisson con un destro all'angolino (31'). Renato Augusto accorcia di testa nel finale (76') ma non basta: la Seleçao èta.