Clamoroso dalla Spagna | Cristiano Ronaldo ‘porta’ anche Marcelo alla Juventus!

: Clamoroso scoop dalla Spagna: '#CristianoRonaldo alla #Juve, è fatta! Al Real Madrid 100 milioni' ???? - GoalItalia : Clamoroso scoop dalla Spagna: '#CristianoRonaldo alla #Juve, è fatta! Al Real Madrid 100 milioni' ???? - angelomangiante : Premessa. Metterci ora in cattedra non è il caso. #Italia eliminata sia dalla Corea del Nord ('66) che del Sud (20… - maymar : RT @CalcioWeb: Clamoroso dalla Spagna, #CristianoRonaldo 'porta' anche Marcelo alla #Juventus! -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono ore caldissime in casa Juventus, notizie shock nelle ultime ore. In particolar modo è ai dettagli la trattativa con il Real Madrid con, nelle ultime ore importante indizio dal sito di CR7. Ma le nuove news provenientisono ancora più shock. Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juventus potrebbe portare in Italia, grande amico del portoghese e ‘sponsorizzato’ proprio da. La trattativa potrebbe accendersi in caso di cessione di Alex Sandro, direzione Mster United. Novità clamorose,Juventus? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo‘porta’CalcioWeb.