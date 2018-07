Citroen C3 Aircross Rip Curl | sulla cresta dell' onda

C5 il grande Aircross. Dopo la C3 Citroen lancia un altro Suv : dimensioni generose - abitabilità al top : PARIGI - La famiglia si allarga e il nuovo arrivato non poteva che essere un Suv. Benvenuta Citroen C5 Aircross, sport utility vehicle di segmento C della Casa Francese. E i 4,50 metri di lunghezza...

Nuova C5 Aircross - sicurezza a 360° per l'evoluto sport utility di Citroen : PARIGI - Fatta la premessa della disponibilità del Grip Control con hill assist descent, la Nuova Citroen C5 Aircross presenta una suite di sistemi di assistenza alla guida decisamente...

Nuova Citroen C5 Aircross - spazio a volontà e un alto tasso di tecnologia : PARIGI - Nuovo Suv in Casa Citroen e non poteva essere altrimenti. Dopo l'avvento di C3 Aircross e l'aggiornamento di C4 Cactus è la volta della Nuova C5 Aircross. Uno sport...

Citroen Unconventional Team 2018 : la C3 Aircross è l'auto degli atleti : In particolare, la versatilità della vettura è una delle caratteristiche principali, con tanto spazio all'interno, adatto sia per chi pratica sport sulla neve che sull'acqua, proprio come gli atleti ...

Citroën C5 Aircross - La Suv debutta in Europa e sarà anche ibrida : A poco più di un anno dal debutto in anteprima mondiale al Salone di Shanghai, la Citroën ha tolto i veli dalla versione europea della C5 Aircross, Suv globale che avrà il compito di aprire la strada del marchio francese verso l'elettrificazione. Il nuovo modello si andrà a posizionare al vertice della gamma, proponendosi con tecnologie e dotazioni totalmente inedite per il marchio transalpino.Muscolosa ma ricercata. Sottili gruppi ottici ...

Arriva la Citroen C5 Aircross - al Salone di Parigi di ottobre 2018 : La Citroën C5 Aircross sta per Arrivare. Presentata a Shanghai a fine 2017 (e lì già in vendita), a breve arriverà in Europa. Entro Dicembre sarà presso i nostri concessionari. Una vera novità che darà un’ulteriore smossa al Mercato. Deriva dalla Peugeot 3008 ma è una cosa completamente diversa, per impostazione, stile e allestimenti. Crossover costruito sulla piattaforma EMP2, la C5 Aircross segna la nuova offensiva del marchio ...