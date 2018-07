Cinquanta Sfumature di Nero | il romanticismo in salsa Dark

davidemaggio

(Di venerdì 6 luglio 2018)diIl secondo capitolo della trilogia di Erika Leonard James,di, è stato definito dagli appassionati della saga “l’episodio più romantico”. Infatti, dopo la scorpacciata di erotismo del primo episodio, in questo sequel l’attenzione viene spostata sul legame sentimentale che si cela nella storia di Mr. Grey e Anastasia Steele. La trilogia è stata un successo letterario assoluto che ha venduto milioni di copie in Italia e in tutto il mondo. Non male per un libro nato come fan fiction tra gli appassionati di Twilight, ripreso in un secondo momento da E.L. James e trasformato nel caso editoriale dell’ultimo decennio. Nel sequel vediamo quindi Ana che dopo essersi allontanata da Christian, inizia a lavorare per la casa editrice del possessivo Jack Hyde, che tenterà di conquistarla. Il giovane Grey cerca di riavvicinarsi a lei, proponendole ...