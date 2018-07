Cineca | il superconsorzio dei professori patteggia col Fisco la gigantesca evasione Con

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) L’imbarazzo si può solo immaginare scorrendo i nomi. Fior didi diritto amministrativo, ordinari di tributario e rettori vari ed illustri. In 79 hanno ricevuto il verbale del Consorzio interuniversitarioche li ha come consiglieri nel quale, alla fine, si butta la spugna con la maschera: sì, il gigante dell’Informatica di Stato ha evaso le tasse per anni, almeno cinque, dal 2011 al 2015. E ancora sì, dopo improbabili tentativi di resistere e cavillare, ha deciso di deporre l’arma dei ricorsi e di pagare 25 milioni di euro al, un altro pezzo dello Stato che – bontà sua –applica all’ente dei prof distratti uno sconto più che generoso: il 53% in meno rispetto ai 54 milioni della richiesta tributaria. La sottoscrizione dell’accordo dovrebbe essere perfezionata entro pochi giorni. Il 28 giugno scorso l’assemblea del consorzio che fornisce servizi per il ...