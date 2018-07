Cina contro Usa | ' La più grande guerra commerciale della storia'

Al via i dazi Usa contro la Cina . Pechino : 'Trump bullo' : Dalla mezzanotte e un minuto sono in vigore negli usa le imposte al 25% sull'import dialcuni prodotti da Pechino , per un valore di 34 mld. La Cina reagisce facendo scattare dazi sui beni Usa per la ...

Un'escalation pericolosissima - Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi contro la Cina : La guerra commerciale tra Usa e Cina è scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. contro mossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

scontro frontale tra un autobus e un camion ieri sera su un'autostrada coperta di pioggia in Hunan, in Cina: il bilancio è di 10 morti e 10 feriti. Eccesso di velocità, manovre azzardate, veicoli non controllati e stanchezza alla guida sono cause frequenti di gravi incidenti stradali in Cina.