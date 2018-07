Ciclismo | il calendario delle corse di luglio 2018 con le dirette tv

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 30 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo . Darfo Boario Terme (Brescia) ospiterà la prova in linea maschile dei professionisti, con un tracciato di 233 km cateterizzato da circuito attorno alla città, da ripetere otto volte. Il percorso impegnativo, con numerosi strappi presenti, tra cui l’ultimo di Via Cornaleto, con pendenze al 17%, renerà la corsa dura e spettacolare. Presenti i migliori corridori del Bel Paese ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona (Spagna). Grande protagonista sarà anche il Ciclismo: l’Italia schiera una nazionale al maschile ricca di giovani, mentre per quanto riguarda le donne ci saranno tutte le stelle a disposizione di Dino Salvoldi. Quattro le gare in Programma: prova in linea e cronometro individuale per entrambi i sessi. Di seguito il calendario ...