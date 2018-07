Chris Brown è stato arrestato alla fine di un concerto

Chris Brown arrestato appena sceso dal palco in Florida - l’ex di Rihanna in manette dopo un concerto : Nuovi guai per Chris Brown arrestato appena sceso dal palco in Florida, dopo un concerto. Secondo quanto riferito dalle agenzie stampa statunitensi, il controverso rapper è stato posto in stato di fermo pochi istanti dopo essersi congedato dal pubblico, al termine di un live in scena lo scorso giovedì 5 luglio. La misura cautelare sarebbe arrivata in esecuzione di un mandato di cattura straordinario emesso dallo sceriffo della contea di ...

Chris Brown a processo per stupro - durissime accuse di abusi sessuali : i racconti raccapriccianti della vittima : Chris Brown a processo per stupro. Continuano i guai giudiziari del rapper accusato di violenza sulle donne. Dopo essere stato duramente criticato per essere comparso in alcune foto mentre simulava lo strangolamento di una sua amica nella sua casa di Miami, il cantante è ora coinvolto in un altro scandalo, stavolta con pesanti implicazioni penali. Secondo il sito web TMZ, che ha riportato la dichiarazione dell'avvocato Gloria Allred che ...

Nuove accuse a Chris Brown : "Stuprata al party in casa sua" : Il nome che compare sulle carte è quello di 'Jane Doe', uno pseudonimo che negli Stati Uniti viene utilizzato quando chi sporge denuncia vuole rimanere anonimo, come nel caso di violenze che una donna ...