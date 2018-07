Chi è Li Ka Shing | il magnate di Hong Kong in pensione che ha comprato Wind 3

Yuan ai minimi su dollaro da un anno : preoccupano i dazi tra PeChino e Washington : Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption A differenza del 2015, inoltre, non ci sono grandi preoccupazioni per un atterraggio "duro" dell'economia cinese, afferma Claudio Piron, co-...

Marvel : Matt Rosenberg Chiama a raccolta i protagonisti di Astonishing X-Men - : Il tutto in una grande storia con tante ramificazioni per i personaggi e per il mondo in cui si muovono. Ma, in un certo senso, tutto a un livello molto più personale. Havok è uno dei miei personaggi ...

Washington vuole bloccare l'ingresso in Usa di China Mobile : ...41% dell'Hang Seng, , dopo che lunedì il governo di Washington si è mosso per bloccare l'ingresso sul mercato Usa del maggiore operatore di telefonia Mobile al mondo. La National Telecommunications ...

Washington alza l'attenzione sul Mare Cinese - PeChino minimizza : ... o il Giappone nella fascia orientale, si trovano a sostenere le proprie rivendicazioni su quelle acque strategiche per il commercio " e ricche di giacimenti " non solo per una questione politica, ma ...

Steven MnuChin : "Italia non ci preoccupa. Importante che resti nell'area euro". Padoan parte per Washington - poi torna indietro : L'Italia non lo preoccupa minimamente, ma è "Importante" che resti nell'area euro, che sia "parte dell'Europa". Steven Mnuchin, il segretario al Tesoro americano, assicura che gli Stati Uniti lavoreranno con il nuovo governo, al quale "va data un'opportunità". Seduto al bar dell'hotel Fairmont ordinando un bourbon doppio al termine della cena del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, Mnuchin appare ...

Washington ha un messaggio molto Chiaro per i sovranisti italiani : ... ha dichiarato nel pomeriggio di ieri la portavoce Sarah Sanders, indicando che gli Usa sono concentrati 'sulla stabilità dell'economia nel lungo periodo' in Italia e sull'Unione europea. 'L'Italia ...

Spam legato a Gdpr - risChio phishing : 'Un evento così importante nel mondo tecnologico non potrebbe non attrarre i criminali informatici spiegano i ricercatori di Kaspersky Lab -. Negli ultimi mesi dalla fine dello scorso anno abbiamo ...

