Cgil con la maglietta rossa per l' accoglienza

Fedex-Tnt - Filt Cgil : con accordo evitati i licenziamenti : Roma, 5 lug., askanews, - Scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti i lavoratori di Fedex e Tnt. Lo affermano Giulia Guida, segretaria nazionale della Filt Cgil, e Antonio Pepe ...

Migranti : Cgil - con circolare Salvini accanimento contro più deboli : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Siamo di fronte ad un vero e proprio accanimento contro le persone più deboli. La circolare emessa dal Ministro dell’Interno cerca di fatto di limitare la concessione del permesso di soggiorno quando, come prescrive la legge in vigore, ricorrono particolari motivi di carattere umanitario. Un tentativo che conferma la disumanità già dimostrata da questo Governo sul tema immigrazione”. Ad ...

Perché è l'Ilva l'alleanza più pericolosa tra la Gigi Economy e la Cgil : Roma. Intervistata dal Corriere della Sera, Susanna Camusso, ha fatto la parte della sostenitrice del governo Salvini-Di Maio sostenendo che sta andando nella "direzione giusta" dopo l'approvazione, ...

SINDACATI E POLITICA/ L'errore di Di Maio condiviso da Cgil - Cisl e Uil : Luigi Di Maio sembra aver cambiato idea sui SINDACATI. Cgil, Cisl e Uil, invece, paiono voler guardare al passato quando si parla di contratti di lavoro. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'errore del Jobs Act rischia di ripetersi, di G. PalmeriniDECRETO DIGNITÀ/ Contratti a termine, gli errori che Di Maio non vede, di G. Cazzola

Riforma pensioni 2018/ La Cgil vuole risposte concrete (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La Cgil vuole risposte concrete e organizza un incontro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Biblioteca Nazionale di Firenze : Comunicato Congiunto Cgil-Assolettori BNCF : ... governo o partito ce li darà per generosità, attenzione o visione politica : è tempo di passare dalla resilienza alla resistenza, in nome di qualcosa di bello e di buono da difendere e consegnare a ...

Dirigenti statali - bozza nuovo contratto : “Licenziamenti per assenteisti seriali”. Fp Cgil : “Nostre richieste senza risposta” : Licenziamento per gli assenteisti seriali e per i molestatori, ma anche per l’insufficiente rendimento o per chi di fronte ai furbetti del cartellino si volta dall’altra parte. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo Codice disciplinare contenuto all’interno della bozza del contratto nazionale per i Dirigenti di Stato. La proposta è stata messa a punto dall’Aran, l’Agenzia che rappresenta le pubbliche ...

Pa : Fp Cgil - incontro preoccupante su contratto dirigenza : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Questa mattina all’Aran nuovo incontro con i sindacati della dirigenza delle Funzioni Centrali per il rinnovo del contratto 2016/2018. è stato un incontro preoccupante”. A farlo sapere è la Funzione Pubblica Cgil al termine della trattativa, aggiungendo che “a cinque settimane dalla precedente bozza di testo, quella presentata oggi dall’Aran non dà risposte alle osservazioni ...

Scuola - posti disponibili secondaria I grado dopo mobilità : ecco la tabella Flc-Cgil : Il sindacato Flc-Cgil, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha provveduto alla rielaborazione dei dati forniti dal Miur, per quanto riguarda le disponibilità previste per la Scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2018/2019. Secondo la rielaborazione pubblicata dal sindacato, risulterebbero disponibili oltre tredicimila posti comuni e quasi ...

Fca : Cgil-Fiom - per 60% lavoratori peggiorate condizioni lavoro(2) : (AdnKronos) – Un indicatore tra tutti che segnala questa tendenza al peggioramento è indicata dalla valutazione dei carichi di lavoro: il 43,1% dei dipendenti Fca esprime un giudizio estremamente negativo a fronte del 9,7% che esprime un netto miglioramento. Il resto degli interpellati dà una valutazione intermedia. Visti gli alti carichi di lavoro, i tempi di lavoro sono giudicati poco o per nulla sostenibili dal 46,2% dei lavoratori. ...

Raid fascista contro la sede della Cgil di Laives : Laives . Inquietante episodio nel corso della notte tra giovedì e venerdì , 21-22 giugno, in via Kennedy 265 a Laives. Ignoti hanno affisso, sulla targa della sede de sindacato Cgil, volantini a firma ...