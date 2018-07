Cerberus | acquista quota 57% in Officine Cst 2

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) (AdnKronos) – Nel 2012è entrata nel settore dei crediti non performing non garantiti, vantati da utilities nei confronti di privati (società e individui), e in quello dei crediti non performing garantiti, vantati da istituti bancari nei confronti della propria clientela. Dal 2017gestisce Crediticertificati.it un marketplace digitale per lo smobilizzo e la monetizzazione dei crediti verso la PA anche in partnership con varie associazioni di categoria. ‘Cst – commenta Nicastro – rappresenta un importante investimento diretto diin una società operativa italiana che è una piattaforma per la crescita futura. Grazie alla partnership con Gianpiero e il suo team, siamo convinti chepossa migliorare l’obiettivo della società nel fornire supporto alle imprese nella gestione efficiente del credito nei confronti della ...