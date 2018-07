C' è un tipo di abito a cui Meghan Markle non riesce proprio a rinunciare

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) Dopo aver preso parte a diversi impegni ufficiali, è ormai chiara la passione diper unpreciso di abiti, a cui sembra non voler mai. La duchessa del Sussex pare infatti prediligere i vestiti attillati con scollo a barca. Lo ha dimostrato anche all'ultimo evento, il Commonwealth Youth Forum, al quale ha partecipato insieme al marito Harry.Questa volta la neosposa ha scelto il giallo. Lo stilista, invece, è americano: Brandon Maxwell. Le scarpe, del costo di 625 sterline, sono sempre color nude, firmate Manolo Blahnik. Gli orecchini di Adina Reyter, secondo i media, costano circa 498 dollari."and I are incredibly excited to meet so many of you representing the future of the Commonwealth." — The #CommonwealthYouth Forum is giving the young people of the Commonwealth a voice in its future; The Duke and Duchess of Sussex met some of ...