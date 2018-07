ilsole24ore

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nel testo del Decreto Dignità i lavoratori stagionali sono esentati dal cosiddetto “stop and go”, ovvero la pausa tra la stipula di un contratto e quello successivo, così come dal limite massimo della reiterazione del rapporto a 24 mesi, ma non dalla causale per i rinnovi dopo il primo contratto...