Case abusive | pochi fondi per abbattere 70mila immobili fuorilegge

Campania - la Consulta boccia la Regione : 'Demolire le Case abusive' : Napoli. La sentenza della Consulta parla chiaro: gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso ...

La Consulta boccia la Campania : 'Le Case abusive devono essere demolite' : Gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati. Alla luce di ...