Caro Fontana | hai torto marcio! Fattene una ragione

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il ministroè un poco sfortunatello, si dice a Napoli! Da quando si è insediato, inizio giugno, non fa altro che ricevere batoste da ogni parte che contraddicono con forza d'evidenza le sue ormai famose e triste parole: "le famiglie arcobaleno non esistono!".La sua sortita è stata davvero infelice sotto ogni punto di vista. Da un punto di vista della logica per cominciare: se una cosa viene nominata, esiste per definizione, ne esiste il concetto anche quando non è concreto e dimostrabile. Perciò le famiglie arcobaleno esistono per il solo fatto che lui le abbia nominate per negarle.Da un punto di vista politico: ma davvero un neo ministro della Famiglia, con i tanti problemi delle famiglie italiane, con la povertà incombente, le scuole che cadono a pezzi, l'assenza drammatica di asili nidi pubblici e i prezzi assurdi di quelli privati, ...