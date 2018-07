Carlo Conti commosso per Fabrizio Frizzi La sua morte mi ha cambiato | ora lavoro

Carlo Conti : "Quello che è accaduto a Frizzi mi ha aperto gli occhi : lavoro meno - voglio lavorare meno" : 'Quello che è accaduto a Fabrizio forse ci ha aperto gli occhi. Insegnato cos'è davvero importante nella vita. Oggi voglio lavorare meno, sto lavorando meno, per dedicare più tempo ad altro''. A raccontarlo, ricordando l'amico Frizzi scomparso a marzo, è Carlo Conti, nel pieno della presentazione romana dei programmi Rai per l'autunno.Tre, per ora, gli appuntamenti che lo riguardano, a partire dalla nuova edizione di ...

Carlo Conti a Blogo : "Dopo la morte di Frizzi ho rallentato anche io come la Clerici. Tale e quale nip? Ci abbiamo pensato - ma..." (VIDEO) : Serata particolare quella di ieri per Carlo Conti, alla presentazione dei palinsesti Rai a Roma. Il conduttore si è commosso quando sul palco ha omaggiato (mostrando una clip con le papere in occasione della registrazione di uno spot televisivo di qualche anno fa in cui recitavano insieme) Fabrizio Frizzi, al quale da ieri sono intitolati gli studi televisivi della Dear. Interpellato dai giornalisti presenti, Conti ha commentato la decisione di ...

Carlo Conti - parla la ex Roberta Morise : "Lo lasciai io - per me era quasi come un padre" : Oggi è felicemente fidanzata con Luca, un imprenditore svizzero di 28 anni, ma in passato Roberta Morise, 32, divenne molto famosa nella cronaca rosa in virtù della sua...

Roberta Morise : "Con Carlo Conti non ci sono conflitti - ma stima reciproca" : È un momento d'oro per Roberta Morise. Dal punto di vista professionale, visto che da settembre affiancherà GianCarlo Magalli a I Fatti Vostri (e nel frattempo conduce Sei in un Paese meraviglioso su Sky), prendendo il posto di Laura Forgia, sia dal punto di vista personale, considerato che prosegue a gonfie vele la relazione con Luca, l'imprenditore svizzero di ventotto anni conosciuto a Lugano nel corso di un evento ("matrimonio? Se me ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 19 giugno 2018 fra Russia-Egitto - Con il cuore di Carlo Conti e la brillantina immortale di Grease : La serata parte con la curva di Italia1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Russia-Egitto valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando appena sopra la soglia del 25% di share. Segue la curva blu del Tg1 poco sopra il 20% e quella del Tg5 fra il 10 ed il 15% di share, mentre tutte le altre linee sono ben al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che sfiora il 9%. Prime time con la curva ...

Marco Carta ospite da Carlo Conti : “La fede mi ha dato grande forza” : Marco Carta ad Assisi da Carlo Conti tra fede e musica Martedì 19 giugno è andata in onda su Rai1 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi la serata benefica “Con il cuore nel nome di Francesco” condotta da Carlo Conti. Da molti anni il programma sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Un parterre ricco di ospiti hanno calcato il palco tutti uniti per ridare un sorriso a chi l’ha perduto: ...

Con il Cuore – Nel nome di Francesco : in diretta da Assisi l’evento condotto da Carlo Conti. Tra gli ospiti Al Bano - Ron - Meta e Moro - Orietta Berti : Con il Cuore - Nel nome di Francesco Torna su Rai 1 l’appuntamento Con il Cuore – Nel nome di Francesco, la serata benefica che dal 2003 aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Questa sera, in diretta subito dopo il Tg1 delle 20.00, dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, Carlo Conti conduce per il decimo anno consecutivo la manifestazione che unisce musica, cultura e spiritualità, con la ...

