Carlo Calenda | “Un inganno i tagli fiscali selettivi Per l’Ue sarebbero aiuti di Stato” 

Cosa c’è nel manifesto politico di Carlo Calenda e che fine farà il PD : L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pubblica su Il Foglio il suo "manifesto di valori e di proposte" per una "alleanza repubblicana" in grado di opporsi a quello che considera "un Governo che è un incrocio tra sovranismo e fuga dalla realtà". Proviamo a capire Cosa significa, in concreto.Continua a leggere

Il “manifesto” di Carlo Calenda : L'ex ministro ha pubblicato sul Foglio una lettera in cui chiede a tutti i progressisti di riunirsi in una nuova alleanza in cui propone di "proteggere gli sconfitti" e ricreare "uno Stato forte" The post Il “manifesto” di Carlo Calenda appeared first on Il Post.

Il manifesto politico di Carlo Calenda - si riparte da 5 idee contro la "minaccia mortale" dei sovranismi : Un "Fronte Repubblicano", un'alleanza contro i sovranismi, cinque idee da cui ripartire e la convinzione che "si può fare: L'Italia è più forte di chi la vuole debole!". Carlo Calenda sceglie il Foglio per presentare il suo manifesto politico. Non nomina il Pd, a cui è iscritto, non nomina mai partiti, guarda "oltre il Pd" per un fronte che contrasti la "minaccia mortale" dei sovranismi.La premessa è che oggi ...

Il manifesto politico di Carlo Calenda : Caro direttore. Dall’89 in poi i partiti progressisti hanno sposato una visione semplificata e ideologica della storia. L’idea che l’avvento di un mondo piatto, specchio dell’Occidente, fondato su: mercati aperti, multiculturalismo, secolarizzazione, multilateralismo, abbandono dello stato nazionale

Silvio Berlusconi - il piano pazzesco per togliergli il partito : occhio a Carlo Calenda : Per ora, l'unica certezza in Forza Italia è che si oppone al governo M5s-Lega. Si dice che Silvio Berlusconi avrebbe dato licenza di picchiare duro contro Giuseppe Conte. Ma secondo La Stampa , su cui ...

Carlo Calenda : "Pd crei un Fronte repubblicano con lista unica e Gentiloni alla guida" : "Ora la gravità della situazione è evidente. I cittadini che lavorano e producono. Dobbiamo costruire un Fronte repubblicano molto ampio, che abbia un unico obiettivo: tenere l'Italia in Occidente e in Europa. Ci vuole una mobilitazione civica sul territorio che, abbandonando ogni interesse di parte e agenda personale, vada in soccorso della Repubblica". Così in un'intervista al 'Corriere della Sera', Carlo Calenda, ministro ...

Carlo Calenda ai saluti finali : in Confindustria un discorso da segretario Pd : Un discorso non si butta mai via. Forse Calenda pensava di poterlo pronunciare da acclamato salvatore del Partito democratico. Invece è un lungo intervento di commiato davanti all'assemblea di Confindustria, che lo acclama così come tributa un lungo applauso al premier uscente Paolo Gentiloni.C'è l'analisi del contesto internazionale, la sottolineatura di quello che è stato fatto in casa, ma anche l'esame dei pericoli ...

Carlo Calenda annuncia il salvataggio dei lavoratori Embraco : "Avranno lo stesso stipendio" : I lavoratori dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, nel torinese, manterranno "stessi diritti e stressa retribuzione". Lo ha assicurato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine dell'incontro al ministero con le due società che si occuperanno della reindustrializzazione del sito. Le due aziende sono un gruppo israeliano-cinese, che si occuperà di robot per la pulizia dei pannelli fotovoltaici, e la ...

Ilva - "No" dei sindacati a proposta del governo/ Carlo Calenda : “Fatto di tutto - ci pensi il nuovo esecutivo" : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:14:00 GMT)

Carlo Calenda : "Sbagliato fare la ruota di scorta a un governo Di Maio" : Un'intesa coi 5 stelle? Sbagliata perché le loro proposte sono fondate su una fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Renzi da Fazio? Ha fatto bene, È meglio che parli direttamente, piuttosto che per interposta persona. Parola del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che al Corriere della sera parla della situazione politica a 360 gradi.Su un eventuale accordo con il Movimento 5 stelle, Calenda ...