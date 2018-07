Carige | 8 anni e 7 mesi per Berneschi | la Corte d’Appello alza la condanna per l’ex

Banca Carige - ex presidente Giovanni Berneschi condannato in appello a 8 anni e 7 mesi. Pg aveva chiesto 2 anni di meno : Otto anni e sette mesi per Giovanni Berneschi, l’ex presidente di Banca Carige imputato nel processo d’appello sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. Il procuratore generale Valeria Fazio aveva chiesto sei anni e otto mesi. In primo grado l’ex numero uno di Carige era stato condannato a otto anni e due mesi. La truffa perpetrata ai danni dell’istituto di credito, secondo l’accusa consisteva nel far ...