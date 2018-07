Cardi B è la prima donna nella storia del rap con due n 1 nella Top100 Billboard

Toto Cutugno - malore Cardiaco/ Ultime notizie - come sta : ci vorranno giorni prima delle dimissioni? : Toto Cutugno, malore cardiaco è infarto? Ultime notizie, come sta: il cantante, ancora in ospedale, rassicura tutti sulle sue condizioni. Tornerà a casa tra qualche giorno.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Giochi del Mediterraneo : Cardin bronzo - prima medaglia azzurra : Roma, 23 giu. , askanews, Il karate regala all'Italia la prima medaglia ai Giochi del Mediterraneo. Sara Cardin ha vinto il bronzo nel kumite, categoria -55 kg, grazie alla vittoria decisiva per il ...

Chirurgia : a Sassari eseguita per la prima volta Cardioversione elettrica su neonato : Tre piccole scosse elettriche per riportare il cuoricino del neonato al normale ritmo e consentirgli una vita più tranquilla. Così, per la prima volta a Sassari, i medici dell’unità operativa di Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell’Aou di Sassari sono intervenuti su un piccolo di venti giorni che presentava una grave patologia al cuore: un flutter atriale ad alta frequenza. I cardiologi pediatrici hanno ...

Un posto al sole anteprima : PAOLO MARIA SCALONDRO sarà Manlio PiCardi : Grandi novità a Un posto al sole, con l’inserimento a breve di alcuni nuovi ruoli destinati a tenerci compagnia in futuro. Vi abbiamo già parlato dell’arrivo di Samba Ndiaye nel ruolo di Mansur, ma altri due personaggi sono in procinto di irrompere in scena. Vediamo di chi si tratta… Iniziamo col dire che la presenza di Susanna (Agnese Lorenzini) alla Terrazza è ormai un fatto consolidato e questo farà sì che si avvicini il ...

Karate - Premier League Istanbul 2018 : grande Italia nella prima giornata! Viviana Bottaro e Sara Cardin volano in finale - Crescenzo ed El Sharaby per il podio : L’Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

GOVERNO - APPELLO VESCOVI CEI : “PRIMA IL BENE COMUNE”/ Cardinal Bassetti : "Non soffiate sul fuoco della rabbia" : APPELLO dei VESCOVI Cei per l'attualità politica con la crisi di GOVERNO: Card. Bassetti, “PRIMA il BENE Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella”(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:32:00 GMT)

Uomini e Donne news : Lorenzo RicCardi in ospedale prima della scelta : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi in ospedale: il corteggiatore di Sara Affi Fella avrebbe avuto un incidente Lorenzo Riccardi si trova in ospedale, lo ha scritto Nicolò Ferrari pochi minuti fa su Instagram. L’ex corteggiatore e amico di Riccardi, rispondendo ad alcuni commenti, avrebbe infatti confermato la notizia data prima da un utente sui social. Il […] L'articolo Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi in ospedale prima della ...

Uomini e Donne gossip : Nicolò Ferrari difende Lorenzo RicCardi prima della scelta : Lorenzo Riccarci ancora al centro delle critiche prima della scelta di Sara Affi Fella: Nicolò Ferrari lo difende La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è alle porte e al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito proprio uno dei suoi corteggiatori, ovvero Lorenzo Riccardi. Il motivo? In queste ore è […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della scelta proviene da gossip e ...

Uomini e Donne/ Lorenzo RicCardi è la scelta di Sara? Dichiarazione e prova prima della villa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella, nelle sue ultime esterna la conferma che la scelta sarà Lorenzo Riccardi e non Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:35:00 GMT)

Il padre di Meghan Markle non sarà alle nozze 'Attacco Cardiaco' - ma prima ancora lo scandalo delle foto : Ombre scure si addensano sulle nozze dell'anno, evento attesissimo sul quale si punteranno i riflettori di mezzo mondo. Lo rivela il sito Tmz, secondo il quale Thomas Markle sarebbe stato colto da ...

Successo per prima tappa 'I love life' su scompenso Cardiaco : Milano, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Grande Successo" a Torino per la prima tappa del tour parte della campagna di Novartis 'I love life' sullo scompenso cardiaco. "Sono moltissimi", informa una nota, i cittadini che si sono recati in piazza San Carlo per partecipare all'iniziativa. Il gruppo di ar

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - l’Italia punta su Luigi Busà e Sara Cardin per le medaglie. Busato e Bottaro in semifinale nel Kata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Si parte subito col botto nel torneo che oggi, giovedì 10 maggio, propone le eliminatorie di tutte le categorie di peso individuali del Kata e del kumite. Un’autentica scorpacciata di gare, in cui tutti gli atleti saliranno sul tatami per testare il proprio LIVEllo di competitività e dare la caccia alla finale, in programma ...

