Canada Tragedia alle cascate | morti tre YouTuber | sono precipitati da 30 metri

Pubblicato il: 06/07/2018 16:48 Tre YouTuber hanno perso la vita in Canada dopo essere precipitati dalle Cascate Sh…

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper erano membri di High On Life, un collettivo che pubblica video delle loro avventure di viaggio su Instagram e altri social media.stati risucchiati dalla corrente, precipitando dShannon, inTre famosihanno perso la vita indopo essereShannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia. Stando a quanto spiegato dalla polizia locale ai media americani, il 3 luglio scorso, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper stavano nuotando in una zona nella parte superiore dellequandostati risucchiati dalla corrente, si legge sulla ‘Bbc', finendo per fare un volo di circa 30nelle piscina naturale che si trova sotto la cascata. Secondo il Vancouver Sun, l'incidente si è verificato quando Megar Scraper è scivolata e i compagni hanno tentato di salvarla, precipitando anche loro.