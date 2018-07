Cambiamenti climatici | da Sardegna all' Abruzzo | cresce il rischio inondazione

Cambiamenti climatici e rischio locale - quando il 'privato è politico' : Un legame sorprendente tra la loro vita personale e la politica del clima è stato invocato dalla gente di West Roxbury, un quartiere di Boston . Tredici persone accusate di trasgressione, disturbo ...

A Bologna l’Alta formazione sui Cambiamenti climatici al servizio delle periferie : Saranno aperte fino al 31 luglio le iscrizioni alla Scuola di Alta formazione di Climate-KIC per dottorati, dottorandi e professionisti, che si terrà all’Università di Bologna dal 10 al 21 settembre 2018. Il corso sarà dedicato al progetto Catapult – Urban Regeneration – PhD Autumn School, focalizzato su un tema attualissimo: la costruzione di Corridoi Resilienti. Creare Corridoi Resilienti significa promuovere interazioni ...

Cambiamenti climatici - ENEA : primo “vertice” di esperti in Italia sull’innalzamento del livello del Mediterraneo : Gli studi più recenti sull’innalzamento del livello del Mar Mediterraneo legato ai Cambiamenti climatici saranno al centro il 5 e 6 luglio del primo workshop sul tema in Italia, nel corso del quale saranno diffusi anche nuovi dati sulla situazione delle coste Italiane più esposte al rischio inondazione (Roma, sede ENEA, via Giulio Romano 41). Oltre a rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, parteciperanno all’evento i principali ...

Riscaldamento globale e Cambiamenti climatici - : Ciò comporta buone notizie per alcune parti del mondo, poiché implica la crescita di più lunghe stagioni buone e inverni più miti. Sfortunatamente, il Riscaldamento globale può portare cattive ...

Soluzioni naturali per i Cambiamenti climatici : ci pensa il progetto OPERANDUM : Martedì 3 luglio prenderà il via OPERANDUM (OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks), il progetto recentemente finanziato dalla Commissione Europea all’interno delle azioni innovative e coordinato dall’Università di Bologna sui rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi. Per mitigare l’impatto negativo di inondazioni, frane, erosione, siccità e cuneo salino sui territori extraurbani OPERANDUM valuterà ...

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su Cambiamenti climatici : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E’ questo l’intento della Summer School ‘Climate change and environmental pollution and restoration’ organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno. Un’occasione di ...

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su Cambiamenti climatici (2) : (AdnKronos) – “Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri – ha sottolineato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L’obiettivo è illustrate le ricerche compiute sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento ambientale ma anche le ricadute pratiche. Qui ci sono ...

Cambiamenti climatici : “Trent’anni passati inutilmente - risultati ancora lontani” : La vera lotta contro i Cambiamenti climatici ha origine trent’anni fa, ma “tutto questo tempo è passato inutilmente, e il problema è ben lontano dall’essere risolto.” Lo spiega James Hansen, l’ex scienziato della Nasa che in un famoso discorso al Congresso americano il 23 giugno del 1988 per la prima volta sostenne in un contesto ‘ufficiale’ che c’era la certezza “al 99%” che ...