Calendario Mondiale F1 2019 | inizio anticipato | cancellato il trittico estivo Entra

(Di venerdì 6 luglio 2018) Arrivano le prime indiscrezioni in merito aldeldi Formula Uno. La massima classe automobilistica è attesa da una nuova piccola rivoluzione come riporta it.motorsport.com: il micidialedi tre gare in quindici giorni che abbiamo visto in questa stagione (Francia-Austria-Gran Bretagna) non ricapiterà più. Le prime indiscrezioni parlano anche di un avviodel: non più a fine marzo ma addirittura il 17 marzo, ovviamente sempre in Australia. In questo modo non ci sarà più un congestionamento di date, in particolar modo in estate. Il numero di Gran Premi non dovrebbe aumentare e anzi c’è il rischio che diventino “soltanto” venti. L’ingresso della gara di Miami è ancora tutta da verificare, Hockenheim ha invece il contratto in scadenza e c’è il rischio che non rinnovi (a differenza di Suzuka). Di seguito il ...