Calciomercato | Sportiello in prestito al Frosinone

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Sportiello in prestito al Frosinone : BERGAMO - L' Atalanta ha comunicato sul proprio sito web ufficiale di aver ceduto Marco Sportiello al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il portiere cresciuto a Zingonia, classe 1992, è ...

Calciomercato Frosinone - per la porta c'è Sportiello : Frosinone - Sembrava in dirittura d'arrivo quella che avrebbe dovuto portare a Frosinone il portiere Gabriel . Ma è sfumata per la formula con la quale il Milan avrebbe ceduto l'estremo difensore ...