Calciomercato Spal | preso Valoti dall’Hellas Verona

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

Calciomercato Spal : arriva Dickmann in prestito dal Novara : La Spal comunica di aver acquisito dal Novara a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, Lorenzo Dickmann. Il laterale ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Il neo giocatore Spallino, classe 1996, ha collezionato 125 presenze con la maglia del Novara in cinque stagioni (quattro campionati in Serie B e uno in Lega Pro) con all’attivo 6 reti. Inoltre ha vestito le ...

Calciomercato Spal - per il centrocampo idea Coronado : FERRARA - Un innesto per reparto, questo è il piano di Davide Vagnati . Per la porta si continua a bussare Vanja Milinkovic-Savic , 21, , per l'attacco Leandre Tawamba , 29, rimane l'obiettivo più ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Nainggolan è il calciatore che ci mancava' : E due anni dopo tornerà ad allenarlo: Luciano Spalletti, in esclusiva su Sky Sport, ha commentato l'arrivo del centrocampista belga appena sbarcato a Milano. Dopo le visite mediche, Radja sarà ...

Calciomercato Spal - Dickmann dice sì. Si punta Djourou : FERRARA - La Spal vuole smaltire in fretta la cocente delusione per l'epilogo della vicenda Grassi, riscattato ma poi controriscattato dal Napoli : il ds Davide Vagnati vuole annunciare prima ...

MALCOM ALL'INTER/ Calciomercato - è l’esterno giusto per Spalletti : i numeri della passata stagione : MALCOM ALL'INTER, Calciomercato: ci siamo. Affare ormai definito, prestito oneroso da sette milioni di euro e trenta per il riscatto da considerarsi obbligatorio. Altro colpo per Spalletti.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Calciomercato Spal - riscattati quattro giocatori [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Spal- Altri quattro giocatori diventano tesserati della Spal a titolo definitivo. La società biancazzurra ha infatti riscattato la punta Alberto Paloschi e il centrocampista Jasmin Kurtic dall’Atalanta, il difensore Bartosz Salamon dal Cagliari e il portiere Alfred Gomis dal Torino. Lunedì era stato riscattato dal Verona anche il centrocampista Federico Viviani, mentre sempre dai gialloblù neoretrocessi la Spal ha ingaggiato ...

Calciomercato Spal - riscattati Paloschi - Kurtic - Salamon e Gomis : FERRARA - Quattro riscatti in casa della Spal. Il club ferrarese ha infatti annunciato di aver riscattato Paloschi , Kurtic , Salamon e Gomis . Questo il comunicato della società: "Spal 2013 srl ...

Calciomercato Spal - scatta l'asta per Vicari : FERRARA - Mercato della Spal il fermento: nelle prossime ore il club Spallino dovrà decidere anche cosa fare del futuro di Alberto Grassi : il riscatto dal Napoli è fissato a 8 milioni di euro e i ...

Nainggolan all'Inter / Calciomercato - il retroscena su Spalletti e le sue telefonate (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:41:00 GMT)

Calciomercato Torino - arrivano conferme : ecco la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Era l’11 gennaio e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del forte interesse del Torino per l’attaccante Simone Zaza, adesso arrivano nuove importante conferme. L’intenzione di Mazzarri di schierarsi con il 3-5-2 ha spinto la dirigenza granata a muoversi sul mercato con l’obiettivo di reperire sul mercato una spalla di Belotti, un calciatore simile al Gallo, attaccanti come Iago Falque o ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Spal - occhi sull’islandese Gunnarsson : Calciomercato Spal – La Spal è reduce da una strepitosa salvezza nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di confermarsi anche nella prossima stagione, la prima decisione è stata quella di confermare l’allenatore Semplici. La dirigenza nel frattempo lavora intensamente sul mercato, occhi anche sul Mondiale in Russia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb un calciatore seguito con grande interesse dalla Spal è il ...