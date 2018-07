Calciomercato Salernitana | Palumbo in prestito dalla Sampdoria

Calciomercato Salernitana - Jallow in arrivo : SALERNO - Lamin Jallow è pronto a diventare un giocatore della Salernitana , ma vuole che il club campano lo acquisti a titolo definitivo e non lo prenda in prestito. È questo il retroscena della ...

Calciomercato Salernitana - il sogno si chiama Di Gennaro : SALERNO - Tante partenze in casa Salernitan a, inevitabile qualche arrivo importante. Al momento è solo una suggestione, ma il nome di Davide Di Gennaro , classe 1988, di proprietà della Lazio , non ...

Calciomercato rovente : Salernitana top - Foggia sul bomber - lotta Lecce - Livorno : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio e per la sessione estiva quest'anno c'è un'importante novità: finirà a metà agosto (dovrebbe essere il 18 agosto l'ultimo giorno utile) e non più a fine agosto - inizio settembre. Forse proprio per ovviare al problema di avere meno giorni a disposizione nel mercato, i direttori sportivi di varie società di Serie B e i manager dei calciatori sono già al lavoro. I cellulari sono diventati bollenti ...