Calciomercato Roma | Pellegrini | ' Resto qui Concorrenza? Pronto a migliorarmi'

Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per un ex Roma : Fassone e Mirabelli puntano un big per il centrocampo : Il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo Leandro Paredes, profilo già seguito in passato dal Milan Il Milan fa sul serio per Leandro Paredes, il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo il giocatore dello Zenit San Pietroburgo. LaPresse/Jennifer Lorenzini Contatti avviati con gli agenti del calciatore, un confronto utile per capire i costi dell’operazione e la fattibilità di una trattativa ...