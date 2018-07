Calciomercato Inter | ufficializzato Politano | assalto a Florenzi | Malcom pista calda

Calciomercato Inter - si prova a definire uno scambio con la Sampdoria : Calciomercato Inter – Inter veramente attivissima nella sessione estiva di Calciomercato, dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez è stata chiusa la trattativa per Radja Nainggolan, il prossimo obiettivo sarà quello di regalare al tecnico Luciano Spalletti un nuovo terzino destro. Secondo quanto riporta la ‘rosea’ potrebbe tornare di moda il nome di Bereszynski della Sampdoria, ma solo a una condizione. Si ...

Calciomercato Inter : torna l'interesse su Darmian - spunta l'idea Goncalo Guedes (RUMORS) : L'Inter si mantiene molto attiva sul mercato e sta indubbiamente svolgendo un'ottima campagna acquisti. La società nerazzurra ha già portato a Milano un top player del livello di Radja Nainggolan, acquistato dalla Roma per complessivi di 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e del giovane Zaniolo. Il centrocampista belga, sebbene il suo arrivo sia stato quello che ha destato più clamore mediatico visto che veniva accostato all'Inter da ...

Calciomercato - Lautaro Martinez all’Inter : “non vedo l’ora di iniziare” : “Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l’ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter Tv, di Lautaro Martinez, nuovo acquisto del club nerazzurro.” Aspetto – aggiunge Martinez – di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. È molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante ...

Calciomercato Inter - ufficiale l'acquisto di Lautaro Martinez : contratto quinquennale per l'argentino : Giornata di ufficialità in casa Inter , il club nerazzurro infatti ha reso noto con un comunicato l'acquisto di Lautaro Martinez . Operazione conclusa già da tempo quella relativa all'attaccante ...

Calciomercato Inter - contatto con l'agente di Darmian. Per Malcom non c'è l'intesa col Bordeaux : Nainggolan, de Vrij, Asamoah ma non solo, continua il lavoro dell'Inter sul mercato. Sempre a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, la società ...

Calciomercato Inter - si tenta la beffa alla Juve : contatto per Darmian : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo dopo aver chiuso il colpo Nainggolan ha intenzione di completare la difesa. Mossa importante nelle ultime ore per il ruolo di terzino destro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatto con l’agente di Matteo Darmian, lo United continua a chiudere 20 milioni di euro, il calciatore è nel mirino anche nella ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per la fascia destra : si scatena l’asta con la Juventus : La società nerazzurra sta cercando un terzino destro, contatti con Darmian che è seguito al momento anche dalla Juventus Il mercato dell’Inter non si ferma, la società nerazzurra ha individuato un altro obiettivo per rinforzare la propria difesa. Dopo Asamoah e De Vrij, i dirigenti del club di Suning hanno messo nel mirino Matteo Darmian, avviando i primi contatti con gli agenti del calciatore. LaPresse/Jennifer ...

Calciomercato Inter : giovedì la presentazione di Politano : giovedì 5 luglio alle ore 16.30 è in programma la conferenza stampa di presentazione di Matteo Politano, nuovo acquisto dell’Inter. L’appuntamento e’ alla Rinascente di Milano Piazza Duomo presso Maio Restaurant.L'articolo Calciomercato Inter: giovedì la presentazione di Politano sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato : De Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter : Stefan de Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota, il club nerazzurro annuncia di “aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva” con il difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio “con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza il 30 giugno 2023”. Nato a Ouderkerk aan den IJssel il 5 febbraio del 1992, de Vrij entra a far parte del settore giovanile del Feyenoord ...

Calciomercato Inter - ufficiale l'acquisto di De Vrij : Il suo arrivo era già cosa fatta da parecchio tempo, ma oggi è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto da parte dell'Inter di Stefan De Vrij, difensore centrale olandese arrivato a parametro zero ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...