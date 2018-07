Calciomercato | il Napoli risponde alla Juventus | De Laurentiis piazza il colpo Di Maria

Calciomercato Napoli - ufficiali tre operazioni [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : 1/3 FOTO Twitter Napoli ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli

Calciomercato - il Napoli “bussa” alla porta dell’Atalanta : Napoli alle prese con diverse trattative di Calciomercato, dopo l’arrivo di Ruiz di questo pomeriggio, si lavora per la difesa Il Napoli, perso Maggio, è alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi con Hysaj. La trattativa con Lainer dello Strasburgo, va a dir poco a rilento, tanto da far spazientire il patron partenopeo De Laurentiis. Il Napoli si sta dunque guardando attorno alla ricerca di valide alternative, una delle ...

Calciomercato Napoli - pagata la clausola al Real Betis : ufficiale l'arrivo di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz è ufficialmente un giocatore del Napoli , il club azzurro ha pagato la clausola di 30 milioni al Real Betis e ha comunicato l'ingaggio del centrocampista spagnolo con una nota apparsa sul ...

Calciomercato Napoli - Ufficiale la cessione di Giaccherini al Chievo : Il NAPOLI ha ufficializzato la cessione di Emanuele Giaccherini a titolo definitivo al Chievo . L'ex esterno della Nazionale era passato nello scorso mese di gennaio in prestito dagli azzurri ai ...

Calciomercato Torino - Izzo : 'Mazzarri a Napoli mi comprò le scarpe. Derby con CR7? Sarebbe bello' : "La presenza di Walter Mazzarri e Giuseppe Santoro ha influito, mi hanno voluto a tutti i costi ed è stata una cosa importante " ha dichiarato a Sky Sport - Prima ero un ragazzino, ora sono padre di ...

Calciomercato Napoli - oggi le visite mediche di Meret : L'accordo è totale e l'affare ormai chiuso, il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo portiere. Sarà Alex Meret, classe '97 di proprietà dell'Udinese ma nelle ultime due stagioni alla Spal, a ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz in arrivo in Italia : nel pomeriggio di oggi le visite mediche : Il centrocampista spagnolo è in arrivo in Italia, sbarcherà a Roma nel pomeriggio e poi svolgerà le visite mediche con il club azzurro Giornata di visite mediche in casa Napoli, si è sbloccata infatti la trattativa per Fabian Ruiz. Il calciatore è in viaggio verso l’Italia, sbarcherà a Roma e sosterrà i test fisici a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla società del presidente De Laurentiis. A sottoporsi alle ...

Calciomercato Parma - in arrivo Sepe dal Napoli : agli azzurri anche una contropartita tecnica : Il club emiliano avrà Luigi Sepe dal Napoli, percorrerà la strada inversa Frattali che farà il terzo portiere dietro Meret e Karnezis Procede spedita la trattativa per il passaggio di Luigi Sepe dal Napoli al Parma, incontro positivo nella serata di ieri tra le parti che hanno compiuto passi importanti verso la fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e controriscatto a 5.5, con la ...

Calciomercato Napoli - il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho : il centrocampista out dai convocati per il ritiro : Il centrocampista italo-brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, quasi certa la sua partenza verso il City Il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho, il centrocampista azzurro non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, certificando dunque la sua partenza con direzione City. Oltre al classe ’91, non figura nell’elenco nemmeno Younes, attualmente infortunato. Ecco ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : sogno Juve - arriva Cristiano Ronaldo? Suggestione Cavani per il Napoli

Calciomercato Napoli - Ancelotti pensa ad un attacco ‘atomico’ : la richiesta del tecnico è super : Il Napoli fa sul serio per la prossima stagione, dopo l’ultimo incredibile campionato l’obiettivo è quello di alzare l’asticella e provare a vincere lo scudetto, la prima mossa in questo senso può considerarsi da sogno con l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha le idee chiare ed in particolar modo per l’attacco pensa ad un tridente da sogno, due pedine sono già in rosa, si tratta di Insigne e Mertens, il belga pronto a ...

Mertens alla Roma? / Calciomercato : i giallorossi piombano sul belga del Napoli - ma la clausola è scaduta : Mertens alla Roma? Calciomercato: i giallorossi piombano sul belga del Napoli che ora è impegnato in nazionale al Mondiale. La clausola è scaduta, si deve trattare con Aurelio De Laurentiis.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)