ilfattoquotidiano

: Concussione e abuso ufficio, arrestato il sindaco di Palizzi, nel reggino. In manette anche 2 consiglieri comunali - Agenzia_Ansa : Concussione e abuso ufficio, arrestato il sindaco di Palizzi, nel reggino. In manette anche 2 consiglieri comunali - fattoquotidiano : Calabria, arrestato il sindaco di Aieta: “Appalti truccati. Redigeva bandi ad hoc” - NicolaMorra63 : C.v.d. Come Volevasi Dimostrare Aste truccate in Comune, arrestato un assessore -

(Di venerdì 6 luglio 2018) È accusato di aver redattodi gara ad hoc. Per questo motivo Gennaro Marsiglia,di, in provincia di Cosenza, è statocon l’accusa di concussione e turbativa di gare pubbliche. Assieme a Marsiglia sono stati arrestati Andrea Biondi, rappresentante di una cooperativa impegnata nella fornitura di servizi per l’ente comunale, e la moglie del, Chiara Benvenuto, vicepresidente e dipendente di un’altra società cooperativa fornitrice, posta ai domiciliari. Il primo cittadino è accusato di aver agevolato le due cooperative gestite dalla moglie da Biondi. Almeno secondo la guardia di finanza, titolare delle indagini su delega del procuratore di Paola, Pierpaolo Bruni. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Rosamaria Mesiti e fanno riferimento a procedure riguardanti il settore della raccolta dei rifiuti, il servizio assistenza scolastica per persone ...