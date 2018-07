Buoni pasto | sempre più ticket vengono rifiutati dagli esercizi commerciali | ecco perché

fanpage

: @antoninobar @MatteoPedrosi @EmpoliCalcio Buoni pasto alla mensa dei poveri! - Er_ninazza : @antoninobar @MatteoPedrosi @EmpoliCalcio Buoni pasto alla mensa dei poveri! - LukeScuba : RT @TerrinoniL: Buoni pasto, allarme ticket sempre più rifiutati, ma crisi Qui non spaventa. Revisione norme su benefit -

(Di venerdì 6 luglio 2018) La Qui, uno dei colossi del settore, causa crisi di liquidità ha dovuto sospendere il rimborso dei, provocando non pochi disagi ai dipendenti titolari deimolti, visto il rischio, hanno smesso di accettarli come forma di pagamento. La revisione delle regole sui tocket, inoltre, ha comunque reso più difficile l'utilizzo dello strumento e rispetto al passato inon possono più essere usati al di fuori dell'orario di lavoro, per esempio.