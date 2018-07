Buoni Pasto La crisi di Qui e i ritardi della Pa nei pagamenti | il caso dei lavoratori

Buoni PASTO/ La crisi di Qui non spaventa - ma i ritardi della Pa danneggiano azienda e lavoratori : BUONI PASTO, la crisi di Qui non spaventa. Ma se è dovuta ai ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione rappresenta una beffa per azienda e lavoratori(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:56:00 GMT)