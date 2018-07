Buffon-Paris Saint-Germain | visite mediche superate in gran segreto | adesso la firma sul

Gianluigi Buffon è del Paris Saint Germain : lunedì 9 la presentazione : Dopo 17 anni in bianconero Gianluigi Buffon sarà il nuovo portiere del Paris Saint Germain. L’ex portiere della Nazionale verrà

Buffon - il fair play finanziario frena l'arrivo al Paris Saint Germain : ... l'ex numero uno della Nazionale è un personaggio che va oltre la maglia indossata, uno dei più grandi portieri della storia del calcio oltre che un campione riconosciuto in tutto il mondo. Proprio ...

GIGI Buffon AL PARIS SAINT GERMAIN/ Domani l'annuncio ufficiale? Contratto fino al 2020 - ecco i dettagli : BUFFON al PARIS SAINT GERMAIN, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:50:00 GMT)

Buffon al Paris Saint Germain - per lui un biennale e il ruolo di testimonial per Qatar 2022 : Il futuro di Buffon sarà parigino. E sarà ancora in campo. L’ormai ex portiere della Nazionale e della Juve avrebbe infatti accettato la proposta del Paris Saint Germain. Per lui un biennale da 8 milioni e l’ingaggio come testimonial dei Mondiali del Qatar 2022. La Qatar Sports Investments è infatti la proprietaria del club dal 2011 ed ha una capac...

