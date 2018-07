Buffon al Psg Ultime notizie | oggi le visite mediche | presentazione lunedi alle 13 al

Buffon-Psg : oggi visite e lunedì la presentazione. Sarà uno show : Tour Eiffel illuminata : Fervono i preparativi al Parco dei Principi: il 9 luglio, anniversario della Coppa del Mondo italiana, l'annuncio del portiere

Ci siamo: Gigi Buffon si avvicina concretamente al PSG. visite mediche fissate nella giornata di domani e poi spazio all'annuncio ufficiale. Dopo 17 anni di Juventus, il portierone è pronto a ripartire per la sua nuova avventura. Obiettivo Champions: Gigi Buffon ci crede.

Buffon-Psg, si avvicina il grande evento della presentazione dell'ex portiere della Juventus, il numero uno adesso pronto a vincere anche in Francia con l'intenzione di tentare l'assalto alla Champions League. Un contratto di un anno, con opzione per quello successivo, è pronto per il 40enne di Carrara, che guadagnerà 4 milioni netti a stagione, Parigi si sta preparando all'arrivo del campione azzurro.

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere Gigi in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...

«Molla la palla, il rigore lo tiro io». La sceneggiata dello scorso settembre tra Edinson Cavani e Neymar intorno al dischetto rappresenta alla perfezione il pericolo che si corre a riunire troppi galli nello stesso pollaio. Un rischio che, ormai da anni, il Psg ha deciso di prendersi, infarcendo lo spogliatoio di prime donne. Da Ronaldinho a Leonardo, da Beckham a Ibrahimovic, fino – forse – a Gigi Buffon.

Buffon sul passaggio al PSG : “se andrò avanti sarà solo per le emozioni” : “Vedremo se andremo avanti: se così sarà, lo farò per le tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a mettersi alla prova”. Gianluigi Buffon commenta così le indiscrezioni sul suo passaggio al Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus. Tra i motivi dell’eventuale approdo in Francia, Buffon cita il “mettersi alla prova ma anche la voglia di emozionarsi”. “Le emozioni che si provano giocando ...

«Vedremo se andremo avanti: se così sarà, lo farò per le tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a mettersi alla prova». Gianluigi Buffon, in un'intervista a Sky Sport, commenta così le indiscrezioni sul suo passaggio al Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus. Tra i motivi dell'eventuale approdo in Francia, Buffon cita il "mettersi alla prova ma anche la voglia di emozionarsi".

Il Psg si muove per la prossima stagione con l'intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l'assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l'ultima Champions è stata deludente e l'obiettivo è quella di alzare l'asticella. Il club francese dopo l'arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione

Leonardo Bonucci potrebbe già dire addio al Milan dopo un solo anno dal suo approdo in rossonero. L'ex difensore della Juventus era arrivato la scorsa estate per una cifra vicina ai 42 milioni di euro

