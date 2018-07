Buffon a Parigi per le visite mediche col Psg

Psg- Buffon - contatto! Prime foto a Parigi mentre entra in sede : Nella mattina, secondo quanto riportato da RMC Sport, avrebbe effettuato e superato le visite mediche all'Ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine. #Buffon est arrivé à #Paris et s'apprête à signer ...

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere Gigi in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...