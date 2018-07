Bruno Peres al San Paolo | è ufficiale

Calciomercato Roma : Bruno Peres vicino al San Paolo : Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di Trigoria dal 9 al 20 luglio. Assenti i nazionali impegnati per il Mondiale in Russia (Alisson, Fazio e Kolarov si aggregheranno a ridosso del tour in America) oltre ad alcuni elementi al centro di trattative di mercato. Tra questi soprattutto il terzino Bruno Peres, vicino al passaggio al San Paolo. Fuori dalla lista anche ...

La Roma saluta Bruno Peres : prestito al San Paolo : Mentre tratta il rinnovo con Florenzi, la Roma saluta un altro terzino destro: Bruno Peres rimane in Brasile, dove ha trascorso le vacanze, e si accasa al San Paolo. Il club brasiliano lo prende in ...

Calciomercato Torino - scelto il ‘sostituto’ di Bruno Peres : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino non decolla, il presidente Cairo è al lavoro ma i problemi sono evidenti, in particolar modo sembra sfumare definitivamente l’arrivo di Bruno Peres, nelle ultime ore è stata individuata una possibile alternativa. Il club granata si è già mosso per trovare un valido esterno di fascia, capace di fare anche il 5° di centrocampo nel 3-5-2 di Mazzarri, all’interno della trattativa ...

Torino-Bruno Peres al tramonto. Barreca a un passo dal Monaco : Quasi al tramonto. Terribilmente più lontani. Perché l'attrazione da sola non basta, e allora pazienza: del vecchio amore resteranno solo i ricordi. Le lancette del barometro in casa Bruno Peres hanno ...

Calciomercato Torino - ecco la decisione definitiva di Bruno Peres : Calciomercato Torino – Non decolla il Calciomercato del Torino, anche alcune trattative che sembravano ormai in fase di chiusura rischiano di complicarsi clamorosamente. Una di queste è sicuramente quella che riguarda il terzino destro Bruno Peres, accordo raggiunto con la Roma, anche il brasiliano inizialmente aveva dato l’ok al trasferimento, poi il dietrofront. Nelle ultime ore il presidente Cairo ha incontrato il calciatore ...

Torino - sorpresa Bruno Peres. Va verso il no : saudade o strategia? : I dubbi che non ti aspetti spuntano fuori a pochi metri dalla linea di arrivo. Ad accordi ormai presi, parole date, intese confermate, proposte accettate. E invece, d'improvviso, dal Brasile piove ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

