Brasile in campo | le curve carioca si surriscaldano - Foto Tgcom24

Quarti di finale Mondiali 2018/ Il tabellone e il calendario : Brasile in campo per sfidare il Messico : Quarti di finale Mondiali 2018: calendario e orari partite. Il tabellone e tutti i possibili incroci: Brasile-Belgio quarto probabile, più incertezza sull'altro lato della griglia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Brasile si qualifica agli ottavi se.../ Risultati utili contro la Serbia : nazionali in campo! (Mondiali 2018) : Il Brasile si qualifica agli ottavi dei Mondiali 2018 se non perde contro la Serbia: questa la missione della Seleçao, che in caso di sconfitta dovrebbe considerare la differenza reti(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:37:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 le partite di oggi 27 Giugno 2018 : in campo Germania Brasile e Serbia - Ultime Notizie Flash : Mondiali di Russia 2018, l'ultima partita dei gruppi E e F. Uniche già escluse Costa Rica e Corea del Sud, per le altre ancora tutto in ballo. Ecco le probabili formazioni e le possibili e come ...

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 22/06/2018 : Torna in campo il Brasile alle 14. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Brasile-Costa Rica - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Neymar recupera ed è in campo dal primo minuto : Ci sarà anche Neymar nell’undici titolare del Brasile in occasione del match contro il Costa Rica, valido per la seconda sessione di gare del gruppo E ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca è consapevole di non poter più sbagliare dopo il pareggio all’esordio contro la Svizzera e punterà sul talento dei suoi uomini migliori per avere la meglio sul Costa Rica e blindare il passaggio del turno, attualmente tutt’altro ...

Neymar in campo con il Brasile - l’attaccante regala il successo contro la Croazia : Il ritorno di Neymar ed il Brasile regala spettacolo. La Selecao ha battuto la Croazia per 2-0 nell’amichevole giocata oggi ad Anfield, il primo tempo si è concluso sullo 0-0, a inizio ripresa il ct Tite ha mandato in campo l’attaccante del Psg ed il calciatore lo ha ripagato con un gran gol, su passaggio di Coutinho. Di Firmino, al 47′ st, il raddoppio dei brasiliani. Domenica prossima a Vienna il Brasile giocherà ...