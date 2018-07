Boxe | Anthony Joshua svela i prossimi match | due incontri a Wembley Super sfida a Wilder

Boxe - ufficiale : Anthony Joshua combatterà a Wembley il 22 settembre ed il 13 aprile : Le date stavolta ci sono: 22 settembre 2018 e 13 aprile 2019. Sono i giorni in cui Anthony Joshua tornera' sul ring per difendere le sue quattro cinture mondiali dei pesi massimi. Ovviamente, trattandosi di Boxe, la seconda data è subordinata alla prima. Il teatro sara' quello dello stadio di Wembley dove il 29 aprile del 2017 il britannico sconfisse per K.O Wladimir Klitschko: in palio c'erano le corone Super WBA, IBF e IBO dei pesi massimi ed ...

Boxe - quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay Wilder? Il match del secolo per il Mondiale dei massimi : accordo vicino : L'incontro che metterà in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi è infatti già stata ribattezzato come il match del secolo : da una parte il britannico Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO;...