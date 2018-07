Borsa svizzera | mattinata in oscillazione

Borsa svizzera : avvio in positivo poi piatta : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa svizzera chiude in rialzo - SMI +0 - 44%

Borsa svizzera positiva anche nel pomeriggio

Borsa svizzera : listini salgono sopra la parità

Borsa svizzera : chiude in rialzo - SMI +1 - 12%

Borsa svizzera : saldamente in rialzo

Borsa svizzera : amplia i guadagni

Borsa svizzera : chiude in ribasso - SMI -0 - 93%

Borsa svizzera - chiusura in crescita - SMI +1 - 74%

Borsa svizzera - sempre positiva

Borsa svizzera - avvio in crescita

Borsa svizzera cede ulteriore terreno - male LafargeHolcim

Borsa svizzera chiude in rialzo - SMI +0 - 31%

Borsa svizzera gira in positivo