Boateng | con Sassuolo trattativa veloce

Boateng - l'Italia e la nostalgia : così il Sassuolo lo ha convinto : Ha vinto la voglia di Italia per Kevin-Prince Boateng , che sarà il primo grande rinforzo per la mediana di De Zerbi nel nuovo corso al Sassuolo . Il centrocampista ghanese riabbraccia la Serie A che ...

Sassuolo - arriva Boateng : contratto biennale per l’ex Milan : arriva Boateng - Kevin Prince Boateng torna in Italia dopo l’esperienza in Germania all’Eintracht Franocoforte. L’ex Milan , stando a quanto appreso dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, firmerà un contratto biennale con il Sassuolo . ACCORDO RAGGIUNTO Accordo totale tra il giocatore e il club neroverde. Boateng arriverà presto in Italia per le visite mediche e mettere […] L'articolo Sassuolo , arriva ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : i pre-convocati della Germania. Ci sono anche gli infortunati Neuer e Boateng : Se quest’oggi una conferenza stampa si è tenuta per la presentazione di Roberto Mancini, nuovo allenatore della Nazionale italiana di Calcio, in Germania il ct della selezione campione del mondo Joachim Löw ha annunciato la lista dei pre-convocati per l’avventura tedesca ai Mondiali 2018 in Russia. Rassegna che, purtroppo, non avrà tra le protagoniste l’Italia. 27 i calciatori in elenco tra cui figurano anche gli infortunati ...