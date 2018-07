Biova beer | la birra che nasce dal pane vecchio L' idea di tre giovani piemontesi contro

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) Lunga vita al. E allasoprattutto, ilcomune piemontese, possibilmente cotto nei forni a legna delle valli occitane. In Val Maira e Val Varaita, ilinvenduto di duettieri che producono "come una volta" diventa. L'è di treche per motivi e in modo diverso lavorano sul territorio. Da una parte c'è un regista, Franco Dipietro, abituato a raccontare storie, dall'altra ci sono Enrico Ponza e Fabio Ferrua, due mastrii che con la loro attività stanno ridando nuova vita a un piccolo paesino noto finora più che altro per i suoi tomini di formaggio. Parliamo di Melle, poco più di 300 abitanti. Al numero 36 di via Tre Martiri c'è una Brew Firm: un birrificio senza impianti che produce birre artigianali. Qui è nata, un progetto di economia circolarelo spreco alimentare. Per ora ...