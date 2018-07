Beyoncé | e quei ricci espressione di una nuova sé

vanityfair

: sarei potuta anche al concerto di Beyoncé se quei trogloditi dei miei cugini avessero aspettato due giorni in più per prendere i biglietti - todavk : sarei potuta anche al concerto di Beyoncé se quei trogloditi dei miei cugini avessero aspettato due giorni in più per prendere i biglietti - nickrusso_15 : - ho un esame il giorno dopo il concerto di Beyoncé - l'appello inizia alle 8 am, il che significa che andrò lì con… - Damnimmean : Il canale dei VMAS pubblica una foto del 2004 di quei due spacconi di Beyoncé e marito, venuti obbiettivamente male… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Se i capelli fossero davverofedele della personalità di ogni donna,sarebbe una e centomila. Innumerevoli i suoi hair look, dagli esordi a oggi, e tra i fan c’è grande attesa per scoprire la prossima trasformazione, il 6 luglio, allo stadio San Siro di Milano, quando si esibirà insieme al marito Jay-Z nella prima delle due tappe italiane del nuovo tour. Cambiamenti dettati da esigenze di scena, nella maggior parte dei casi, ma non solo, perché per la cantante 36enne, la chioma, più che il make-up, ha accompagnato ogni rivoluzione, anche la più intima.a naturale, dopo i primi anni con le Destiny’s Child quando sfoggiava treccine di ogni tipo, è diventata una fedelissima della piastra. Effetto spaghetto impeccabile e improbabili biondi da diva, decisamente out con la pelle ambrata, che per fortuna (ma soprattutto con il supporto di hair stylist di ...