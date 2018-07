BEYONCÈ E JAY-Z | CONCERTO MILANO Stadio San Siro | lo show dell' amore e della pace

BEYONCÈ e Jay-Z : la crisi è ormai lontana - cena a base di pesce a Milano : I tempi bui della crisi tra Beyoncè e Jay-Z sembrano davvero lontani: se non bastasse la tournèe mondiale della popstar e del rapper (che questa sera fa la sua attesissima tappa a San Siro) se non ci si accontentasse dell'ultima uscita discografica dei due a nome di "The...

Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio.

Beyoncé e Jay-Z - che hanno reso arte pure il matrimonio (e le corna) : Il loro ultimo tour insieme, quello che il 6 luglio fa tappa a Milano e l’8 a Roma, si chiama On The Run 2, ma il sottotitolo la dice più lunga: This is real love. È la scritta che appare a fine concerto, a suggellare il significato delle due ore precedenti: questo è il tour della pace, della riconciliazione, del trionfo dell’amore. E anche del botteghino, perché no. Se infatti una cosa è chiara riguardo a Beyoncé e Jay-Z è che si amano, certo, ...

Un mese fa prendeva il via il secondo Tour della coppia più powerful della scena musicale: Miss e Mister Carter, aka Beyoncé e Jay-Z, hanno inaugurato a Cardiff l'On the Run Tour II, che fa tappa a Milano il 6 e nella Capitale l'8 luglio. Una gioia per tutti i fan dell'inseparabile duo, che non vedevano l'ora di ammirarli nuovamente sul palco nelle loro spettacolari performance, dalle coreografie alle scenografie.

Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio - orari apertura casse e cancelli di San Siro : come raggiungere lo stadio : Con la ricca Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio va in scena il primo dei due concerti italiani dell'On The Run Tour II, la seconda tournée congiunta dei coniugi Carters, reduci dalla pubblicazione dell'album di duetti Everything Is Love. Nella Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano, sul palco dello stadio San Siro, si alterneranno brani di entrambi eseguiti talvolta in duetto talaltra in versione solista, insieme ad alcune delle ...

Stanno per accendere gli stadi di Milano e Roma con una doppia tappa italiana imperdibile. Ma continuano a essere interessanti anche giù dal palco. Famiglia dorata dello star system con un patrimonio stimato che supera il miliardo di dollari, Beyoncé e Jay-Z sono una coppia a prova di Instagram. Capaci di stare in maniera efficace davanti all'obiettivo senza sfoggiare mai pose forzate,

Ancor prima di inaugurare la leg americana, l'On The Run Tour si è già attestato come uno degli eventi dal maggior incasso di questo 2018 : Billboard ha calcolato che con i primi 9 spettacoli negli

Beyoncé e Jay-Z in vacanza con Blue Ivy prima dei concerti dell’OTR II di Milano e Roma (foto) : Beyoncé e Jay-Z stanno per arrivare in Italia in vista dei due concerti di Milano e Roma, in scena al San Siro e all'Olimpico rispettivamente il 6 e 8 luglio per le uniche date nostrane dell'On The Run Tour II. Tra un concerto e l'altro del nuovo show congiunto, che ha debuttato a Cardiff all'inizio di giugno inaugurando la tranche europea del tour, Beyoncé e Jay-Z hanno trovato il tempo di concedersi una pausa relax in Francia. La stessa ...

«Incidente» sul palco per Beyoncé e Jay-Z : il palco si blocca - la coppia improvvisa : Cantano Forever Young, complici e innamorati, sorridenti e sognanti. Il pubblico di Varsavia applaude, scatta foto, gira Stories su Instagram, ma qualcosa non quadra. Beyoncé e Jay-Z sono sospesi in aria sul palco mobile del loro On the Run II Tour, in bilico fra le teste dei fan e lo schermo gigante alle loro spalle. Il meccanismo si è inceppato, i titoli di coda scorrono e i due dissimulano nonchalance. Ringraziano i ballerini, chiedono ...

Nuovi biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma del 6 e 8 luglio : prezzi e settori : Quando manca ormai meno di una settimana ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, su TicketOne arrivano nuove disponibilità di biglietti per il concerto di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per gli eventi italiani previsti nella tranche europea del tour negli stadi della coppia sono disponibili disponibili Nuovi biglietti in prevendita per settori che fino allo scorso mese risultavano esauriti. Tornati in tour con il seguito del ...