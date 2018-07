Bethesda può contare su 400 persone per lavorare a Fallout e The Elder Scrolls

eurogamer

(Di venerdì 6 luglio 2018)Game Studios è stato a lungo uno studio piuttosto piccolo, seppur abbia realizzato tra le più grandi ed influenti IP del panorama videoludico, ci fa notare Gamingbolt.Ebbene sembra che il tipo di struttura su cui lo studio ha sempre fatto affidamento oggi non sia più sostenibile, oggi lo sviluppo videoludico è diventato un lavoro molto più complesso di come lo era 10 anni fa, per cuiè costretta a crescere seguendo le sue ambizioni.Solo in questo modo può riuscire a stare al passo con quella complessità aggiuntiva che abbiamo oggi nello sviluppo, e neanche a dirlo,ha passato gli ultimi anni proprio a crescere. Ora puòsu tre studi, uno a Austin, uno a Montreal, e quello di Maryland, inoltre l'assunzione di personale ha portato a potersu quasi 400per i loro progetti.Read more…