ilfattoquotidiano

: A @OmnibusLa7 @pbersani: 'Sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo' - La7tv : A @OmnibusLa7 @pbersani: 'Sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo' - Giustizia47Vera : RT @fattoquotidiano: Bersani: “Centrosinistra? Non si può stare sempre in cattedra, se no questa destra ce la teniamo per un bel po'” https… - cristia42548563 : RT @ImolaOggi: Bersani: “chi non ha votato centrosinistra, son tutti scemi o abbiamo sbagliato noi?” -

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Non amo dire ‘ve l’avevo detto’. Mi basta che si sappia che sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi, ospite di Omnibus (La7). “Il punto che abbiamo di fronte come centrosinistra” – spiega – “è questo: la saldatura tra un disagio sociale conclamato e il tema dell’immigrazione. I due fenomeni si sono agganciati. Perché non sono rimasto a combattere all’interno del Pd? Perché non c’era possibilità di discutere. Ora apprendo che Martina vuole aprire un dialogo con me. Ma, figuriamoci, quanti anni sono che io parlo con Martina? E’ importante che si riapra il concetto di dibattito. Ma il problema non è convincere me a un dialogo. Io do un giudizio tecnico”. E aggiunge: “Tu devi rivolgerti alle milionate di ...