Beppe Fiorello | Su Rai1 racconto eroi veri | tendenza crime è pericolosa!

Beppe Fiorello risponde su Tutto il mondo è paese e assicura la messa in onda : le polemiche si placheranno? : E alla fine è toccato a Beppe Fiorello scendere in campo per cercare di arginare le polemiche legate a Tutto il mondo è paese, il film movie girato in Calabria, a Riace, e con protagonista proprio l'attore siciliano. La polemica è nata ormai qualche giorno fa quando, tra le fiction inserite nel palinsesto Rai per la prossima stagione televisiva, mancava all'appello proprio quella sul sindaco Mimmo Lucano. Il film tv diretto da Giulio ...