Benzema al Napoli? Calciomercato | gli azzurri provano il colpo ma Cr7 rallenta tutto?

Napoli calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

'Napoli - il sogno di Ancelotti è Benzema!' : NAPOLI - Il Napoli pensa in grande e non può che farlo con un allenatore vincente come Carlo Ancelotti . Il sogno di mercato della società di De Laurentiis, secondo quanto raccolto dai colleghi di 'As'...

De Laurentiis 'conferma' - Napoli su Benzema : "Ancelotti vuole un 31enne per la Champions..." : Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis getta l'amo; a La Repubblica il presidente del Napoli svela una confidenza di Carlo Ancelotti: "Mi ha detto di prendere un giocatore d'esperienza di 31 anni"...

Bookie : mercato Napoli - in quota spunta anche Benzema : Le aspettative sono altissime, soprattutto dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. Le ambizioni di Aurelio De Laurentiis per il mercato del Napoli hanno contagiato anche i bookmaker, che dopo il sì Balotelli prendono in seria considerazione un altro colpo per gli azzurri. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno puntato su Karim Benzema, uno dei punti di forza di Ancelotti al Real Madrid. L’attaccante francese, che arriva da una stagione ...

Il Napoli sogna Benzema : Verdi l'esterno che piace : Pochi dubbi: il Napoli della gestione Ancelotti dovrà avere una dimensione internazionale. E da questo punto di vista non si può prescindere dalla scelta dei nomi più prestigiosi in zona gol. Gli ...

Il Napoli di Ancelotti - ecco gli obiettivi di calciomercato : da Areola a Benzema - cercando di tenere i big : Con l’arrivo del nuovo allenatore, il Napoli si prepara ad intervenire in modo importante sul mercato. Occorrono un portiere, un terzino destro e un esterno sempre su quella fascia. Fondamentale trattenere Koulibaly e Mertens--Una vera e propria rivoluzione è ciò che si prospetta nel Napoli dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina. Non tanto negli uomini, dove i diversi possibili partenti potrebbero convincersi a restare, quanto nelle ...

Ancelotti e il Napoli che verrà : sogni Benzema - Vidal - David Luiz : Sarà lui stesso la garanzia del progetto, una voce autorevole nel mondo del calcio. Dall'ipotesi Pirlo come suo secondo in azzurro, a Benzema per l'attacco, Vidal a centrocampo e David Luiz in difesa:...

