Belgio | Martinez | ' Abbiamo giocato la partita perfetta'

Mondiali 2018 Russia - il ct Martinez non sbaglia un colpo : cambi perfetti e il Belgio vola ai quarti : Un inizio di secondo tempo da incubo. Uno-due mortifero e Belgio che barcolla, prima Haraguchi e poi Inui . Il Giappone vola e accarezza il sogno dei quarti di finale, Lukaku e compagni si guardano ...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio risponde ai “malpensanti” : la teoria di Martinez sul primato nel girone : Mondiali Russia 2018, il Belgio ha dimostrato con i fatti di non voler fare troppi conti in chiave tabellone: la Nazionale belga pensa solo a vincere Mondiali Russia 2018, si è fatto un gran parlare del girone G, quello nel quale il Belgio è arrivato primo ma beccherà la parte del tabellone più complicata. La Nazionale belga ha onorato l’impegno, effettuando il sorpasso andando a vincere contro l’Inghilterra all’ultima ...

Belgio-Tunisia 5-2 : Hazard e Lukaku show - Martinez vede gli ottavi : MOSCA , Russia, - Con un attacco così, nulla è precluso al Belgio di Martinez. I Diavoli Rossi strapazzano la Tunisia , 5-2, e vedono gli ottavi di finale del Mondiale, 'aritmetici' da domani se il ...

DIRETTA / Belgio Tunisia streaming video e tv Mondiali 2018 : parla Martinez - formazioni - orario e quote : DIRETTA Belgio Tunisia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dei Mondiali 2018. I Diavoli Rossi possono archiviare la pratica del girone(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Belgio-Tunisia - Martinez : 'Noiosi senza Nainggolan? Felici di esserlo - è così che si vince' : Nei Mondiali non contano i singoli o le stelle, la Coppa del Mondo rispetta soltanto le squadre vincenti. Penso che ci saranno sempre più sorprese, perché oggi tutti possono preparare bene le partite ...

Belgio - Martinez : 'Noiosi senza Nainggolan? Felici di esserlo - è così che si vince' : Nei Mondiali non contano i singoli o le stelle, la Coppa del Mondo rispetta soltanto le squadre vincenti. Penso che ci saranno sempre più sorprese, perché oggi tutti possono preparare bene le partite ...

DIRETTA / Belgio Egitto (risultato live 2-0) streaming video e tv : Girandola di sostituzioni per Martinez : DIRETTA Belgio Egitto, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Re Baldovino di Bruxelles si gioca un'amichevole tra due squadre presenti al Mondiale(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 21:58:00 GMT)

Belgio - Nainggolan non le manda a dire : che bordate al ct Martinez : “Non credo che Martinez mi abbia tenuto fuori soltanto per motivi tattici, perché gioco in Serie A che è il campionato più tattico che ci sia. La verità è che abbiamo avuto un rapporto complesso fin da subito, perché per me conta ciò che faccio in campo e non lo stile di vita”. Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, torna così a parlare dell’esclusione dalla Nazionale belga per i Mondiali di Russia in una intervista al canale televisivo ...

Belgio - Nainggolan e le staffilate al Ct Martinez : “conta il campo - non la vita privata” : Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato ancora una volta dell’esclusione dalla rosa del Belgio in vista dei prossimi Mondiali russi “Non credo che Martinez mi abbia tenuto fuori soltanto per motivi tattici, perché gioco in Serie A che è il campionato più tattico che ci sia. La verità è che abbiamo avuto un rapporto complesso fin da subito, perché per me conta ciò che faccio in campo e non lo stile di vita”. Il ...

Il Belgio contro il Ct Martinez : Non è così che diventeremo campioni del mondo', ha evidenziato l'ex difensore. 'Speravo di poter partecipare a un'esperienza come il Mondiale. Era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via.

Belgio - rivolta popolare contro Martinez : sit-in in favore di Nainggolan : Nainggolan al Mondiale, questa la richiesta avanzata a gran voce dal popolo belga dopo che Martinez ha escluso il calciatore della Roma da Russia 2018 L’esclusione di Radja Nainggolan dalla lista dei convocati del Belgio per il Mondiale sta sollevando una vera e propria sommossa popolare contro il ct dei ‘Diavoli Rossi’, Roberto Martinez. Nelle ore successive all’annuncio del tecnico, 20mila persone si sono unite a un ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

Belgio - niente Mondiali per Nainggolan. Martinez : ''Scelta tecnica'' : ROMA - niente Mondiale in Russia per Radja Nainggolan . Il ct del Belgio Roberto Martinez non si è smentito e, dopo aver fatto giocare al 'Ninja' appena 6′ in tutto il girone di qualificazione, ...

Belgio - Roberto Martinez prolunga il suo contratto con la Federazione : accordo rinnovato fino al 2020 : Prima di partecipare ai Mondiali di Russia, Roberto Martinez ha prolungato il suo contratto con il Belgio fino al 2020 Il ct del Belgio Roberto Martinez ha rinnovato il contratto che lo lega alla Nazionale dei ‘diavoli rossi’ fino agli europei del 2020. E’ quanto è stato ufficializzato oggi dalla Federazione belga che ha prolungato per altri 2 anni il contratto del tecnico 44enne arrivato alla guida del Belgio nel 2016. ...