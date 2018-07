Beautiful | anticipazioni americane | KATIE non si fida di SALLY SPECTRA

tvsoap

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nelle attuali puntate diin onda negli Stati Uniti,rientra tra quei personaggi al momento più “papabili” come sospettati per i messaggi anonimi arrivati ai danni di Hope Logan. Le critiche sono comparse subito dopo il lancio del nuovo sito per la Hope For The Future. Nell’epoca dei social, dove sulle piattaforme web un po’ tutti si lasciano andare a proclami esagerati e a volte gratuiti, non dovrebbe stupire che qualcuno possa sfogarsi in modo cattivo approfittando dell’anonimato. Tuttavia i messaggi rivolti a Hope non sono tanto delle “osservazionni”, quanto piuttosto delle vere e proprie minacce in cui l’autore promette di colpire la ragazza molto presto. Già vi abbiamo riportato come Thorne, Ridge e Liam abbiano affrontato la questione, tenendone al momento all’oscuro Hope. Liam non intende lasciare che ...